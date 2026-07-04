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Yusuf
75
12:75
قالوا جزاوه من وجد في رحله فهو جزاوه كذالك نجزي الظالمين ٧٥
قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٧٥
قَالُواْ
جَزَٰٓؤُهُۥ
مَن
وُجِدَ
فِي
رَحۡلِهِۦ
فَهُوَ
جَزَٰٓؤُهُۥۚ
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلظَّٰلِمِينَ
٧٥
Risposero: «Il riscatto? Colui nei cui bagagli troverete la coppa, sarà egli stesso il suo riscatto
1
. È così che sanzioniamo gli ingiusti».
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العربية
Al-Sa'di
Египтяне спросили: «Как нам наказать вора, если вы говорите неправду?» Братья ответили: «Если вы обнаружите пропажу среди вещей одного из нас, то вор будет отдан в рабство хозяину чаши. Таким образом мы наказываем несправедливых людей». Согласно их религии, если удавалось доказать факт воровства, то вор попадал в рабство к тому человеку, которого он пытался обокрасть.