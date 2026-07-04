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Yusuf
74
12:74
قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ٧٤
قَالُواْ
فَمَا
جَزَٰٓؤُهُۥٓ
إِن
كُنتُمۡ
كَٰذِبِينَ
٧٤
«Quale sarà la sanzione se mentite?», dissero [gli Egiziani].
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟﴾ أَيْ الْمُؤَذِّن وَأَصْحَابه ﴿فَمَا جَزَ ٰۤؤُهُۥۤ﴾ أَيْ السَّارِق ﴿إِن كُنتُمۡ كَـٰذِبِینَ ٧٤﴾ فِي قَوْلكُمْ مَا كُنَّا سَارِقِينَ وَوُجِدَ فِيكُمْ