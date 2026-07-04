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Yusuf
69
12:69
ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون ٦٩
وَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٦٩
وَلَمَّا
دَخَلُواْ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
ءَاوَىٰٓ
إِلَيۡهِ
أَخَاهُۖ
قَالَ
إِنِّيٓ
أَنَا۠
أَخُوكَ
فَلَا
تَبۡتَئِسۡ
بِمَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٦٩
E quando furono introdotti da Giuseppe, questi trasse in disparte suo fratello [Beniamino] e gli disse: «Io sono tuo fratello, non essere dunque triste per quello che mi hanno fatto».
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[
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ
] كاتێك كه چوونه ژوورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- دوو دوو له شوێنێكدا دای نان و براكهی بهتهنها مایهوه چونكه یانزه كهس بوون [
آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ
] باوهشی به بنیامینى برایدا كرد [
قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ
] خۆی پێ ناساندو وتى: من یوسفی براتم [
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩)
] وه خهفهت مهخۆ و دڵتهنگ مهبه بهو كردهوه خراپانهی كه له ڕابردوودا بهرامبهر به من كردوویانه (پێى وت باسى ئهم شته نهكات و بیشارێتهوهو لاى خۆى ئهیهێلێتهوه).