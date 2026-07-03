Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
62
12:62
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون ٦٢
وَقَالَ لِفِتْيَـٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢
وَقَالَ
لِفِتۡيَٰنِهِ
ٱجۡعَلُواْ
بِضَٰعَتَهُمۡ
فِي
رِحَالِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَعۡرِفُونَهَآ
إِذَا
ٱنقَلَبُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَرۡجِعُونَ
٦٢
Disse [poi] ai suoi garzoni: «Nascondete le loro merci nei loro bagagli, ché le riconoscano quando saranno giunti presso la loro gente e forse ritorneranno»
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- به گهنجه خزمهتكارهكانى وت ئهو خواردن و شتانهی كه هێناویانه بیخهنهوه ناو بارهكهیان و پێیان بدهنهوه [
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ
] بهڵكو بیناسنهوه كاتێك گهڕانهوه بۆ لای كهسوكاریان [
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٦٢)
] بهڵكو جارێكی تر بێنهوه كه بزانن خواردنهكهیان بهبێ بهرامبهر پێ دراوه، ئهوهی كه خۆیان هێنابوویان پێیان دراوهتهوهو گهڕێندراوهتهوه بۆیان (نهوهكو شتومهكى تریان نهبێت بیهێننهوه بۆ كڕینى خواردنى تر، وه پێى ناخۆش بوو پاره له باوكى و براكانى وهربگرێت).