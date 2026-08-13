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Tafsir: Yusuf 12:61
Yusuf
61
12:61
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
Dissero: «Cercheremo di convincere suo padre e certamente ci riusciremo».
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ سَنُرَ ٰوِدُ عَنۡهُ أَبَاهُ﴾ سَنَجْتَهِدُ فِي طَلَبه مِنْهُ ﴿وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١﴾ ذَلِكَ