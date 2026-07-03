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Yusuf
61
12:61
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
Dissero: «Cercheremo di convincere suo padre e certamente ci riusciremo».
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فـ
{ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ }
دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم
{ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ }
لما أمرتنا