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Tafsir: Yusuf 12:55
Yusuf
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ٱجۡعَلۡنِي
عَلَىٰ
خَزَآئِنِ
ٱلۡأَرۡضِۖ
إِنِّي
حَفِيظٌ
عَلِيمٞ
٥٥
Rispose: «Affidami i tesori della terra
1
: sarò buon guardiano ed esperto».
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ يُوسُف ﴿ٱجۡعَلۡنِی عَلَىٰ خَزَاۤىِٕنِ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾ أَرْض مِصْر ﴿إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمࣱ ٥٥﴾ ذُو حِفْظ وَعِلْم بِأَمْرِهَا وَقِيلَ كَاتِب حَاسِب