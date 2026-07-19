Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
5
12:5
قال يا بني لا تقصص روياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين ٥
قَالَ يَـٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٥
قَالَ
يَٰبُنَيَّ
لَا
تَقۡصُصۡ
رُءۡيَاكَ
عَلَىٰٓ
إِخۡوَتِكَ
فَيَكِيدُواْ
لَكَ
كَيۡدًاۖ
إِنَّ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
لِلۡإِنسَٰنِ
عَدُوّٞ
مُّبِينٞ
٥
disse: «O figlio mio, non raccontare questo sogno ai tuoi fratelli, ché certamente tramerebbero contro di te! In verità Satana è per l’uomo un nemico evidente.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 12:4 a 12:5
Йусуф рассказал своему отцу, которым был пророк Йакуб, сын пророка Исхака и внук возлюбленного Аллаха Ибрахима, о сновидении, в котором одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились ему. Это произошло задолго до того, как Йусуф обрел величие в мирской и Последней жизни. Но для каждого великого события Всевышний Аллах создает предпосылки, которые готовят почву для него и облегчают его наступление. Это происходит для того, чтобы люди не испытывали больших трудностей, и свидетельствует о милости и добродетели Аллаха по отношению к рабам. Ведая об этом, пророк Йакуб истолковал видение, которое приснилось Йусуфу. Солнцем была мать Йусуфа, луной - его отец, а звездами - его одиннадцать братьев. Йусуфу предстояло пройти большой путь и подняться так высоко, что его родные будут повиноваться ему и преклонят перед ним колени, выражая ему свое почтение. А поскольку такое невозможно без соответствующих предпосылок, ему предстояло стать Божьим избранником, получить правильные познания, вершить праведные деяния и обрести власть на земле. Безусловно, такая милость должна была принести пользу всему семейству Йакуба, которому надлежало поклониться Йусуфу. Все это стало ясно мудрому пророку.