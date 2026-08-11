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Tafsir: Yusuf 12:42
Yusuf
42
12:42
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
لِلَّذِي
ظَنَّ
أَنَّهُۥ
نَاجٖ
مِّنۡهُمَا
ٱذۡكُرۡنِي
عِندَ
رَبِّكَ
فَأَنسَىٰهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ذِكۡرَ
رَبِّهِۦ
فَلَبِثَ
فِي
ٱلسِّجۡنِ
بِضۡعَ
سِنِينَ
٤٢
E disse a quello dei due che a suo avviso si sarebbe salvato: «Ricordami presso il tuo signore». Satana fece sì che dimenticasse di ricordarlo al suo signore
1
. Giuseppe restò quindi in prigione per altri anni.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ﴾ أَيْقَنَ ﴿أَنَّهُۥ نَاجࣲ مِّنۡهُمَا﴾ وَهُوَ السَّاقِي ﴿ٱذۡكُرۡنِی عِندَ رَبِّكَ﴾ سَيِّدك فَقُلْ لَهُ إنَّ فِي السِّجْن غُلَامًا مَحْبُوسًا ظُلْمًا فَخَرَجَ ﴿فَأَنسَىٰهُ﴾ أَيْ السَّاقِيَ ﴿ٱلشَّیۡطَـٰنُ ذِكۡرَ﴾ يُوسُف عِنْد ﴿رَبِّهِۦ فَلَبِثَ﴾ مَكَثَ يُوسُف ﴿فِی ٱلسِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِینَ ٤٢﴾ قِيلَ سَبْعًا وَقِيلَ اثْنَتَيْ عَشْرَة