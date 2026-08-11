Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:34
Yusuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
لَهُۥ
رَبُّهُۥ
فَصَرَفَ
عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٤
Lo esaudì il suo Signore e allontanò da lui le loro arti. In verità Egli è Colui Che tutto ascolta e conosce.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
] پهروهردگارى وهڵامی دایهوهو پاراستی له نهخشهو پیلانی ئهوان [
فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
] وه نهخشهو پیلانی ئهوانی لێ دوورخستهوهو لێی لایدا [
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤)
] به راستى خوای گهوره زۆر بیسهره بۆ دوعاو پاڕانهوه، وه زۆر زانایه بهحاڵی ئهو كهسانهی كه پهنا بۆ خوای گهوره ئهبهن (ئێستایش ههركهسێك بانگ بكرێت بۆ زیناو لهترسى خواى گهوره نهیكات له رۆژى قیامهت لهژێر سێبهرى عهرشى خواى گهورهدا دهبێت).