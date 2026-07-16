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Yusuf
13
12:13
قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذيب وانتم عنه غافلون ١٣
قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ ١٣
قَالَ
إِنِّي
لَيَحۡزُنُنِيٓ
أَن
تَذۡهَبُواْ
بِهِۦ
وَأَخَافُ
أَن
يَأۡكُلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَأَنتُمۡ
عَنۡهُ
غَٰفِلُونَ
١٣
Disse: «Mi rattrista che lo conduciate [con voi]; temo che il lupo lo divori mentre non badate a lui».
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العربية
Al-Sa'di
Йакуб сказал сыновьям: «Мне тяжело расставаться с Йусуфом и грустно от одной мысли о том, что вы уведете его. Я не могу выносить даже короткой разлуки с ним. Вот почему я не позволяю вам гулять с ним. А еще я боюсь, что вы оставите его без присмотра, и его разорвет волк. Он еще слишком мал для того, чтобы уберечься от волков».