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Yusuf
11
12:11
قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ١١
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَـٰصِحُونَ ١١
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مَا
لَكَ
لَا
تَأۡمَ۬نَّا
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَنَٰصِحُونَ
١١
Dissero: «O padre nostro, perché non ti fidi di noi a proposito di Giuseppe? Eppure siamo sinceri nei suoi confronti
1
.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١)
] پاش ئهوهى رێككهوتن كه نهیكوژن و فڕێى بدهنه ناو بیرهوه چوون بۆ لای باوكیان و وتیان: باوكه چیته تۆ بۆ ئهمین نیت له ئێمه لهسهر یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له كاتێكدا ئێمه ئامۆژگاریكارین و ئهیپارێزین.