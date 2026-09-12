Йусуф поднял своих родителей на царский трон, и тогда его отец, мать и все братья поклонились ему в знак уважения и признания. Увидев это, он сказал: «Отец мой! Помнишь, я увидел во сне, как одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились мне. Сегодня это случилось на самом деле. Мой сон оказался вещим и не был бессмысленным видением. Господь оказал мне великую милость, освободил меня из темницы и доставил вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и братьями. Хвала же Аллаху, который унизил сатану и собрал нас вместе после долгой и болезненной разлуки! Он осеняет рабов Своей милостью тогда, когда они совсем не ожидают этого, поднимает их на великие высоты и отдаляет от всего скверного и неприятного. Он ведает обо всем явном и сокровенном, знает о секретах и тайных помыслах Своих рабов. А благодаря Своей мудрости Он расставляет все по своим местам и позволяет событиям происходить в строгом соответствии с предопределением». Эти слова свидетельствуют о доброте Йусуфа и его умении правильно говорить. Он вспомнил о том, как попал в тюрьму, но не стал упоминать о том, как братья бросили его в колодец. Он уже простил своих братьев и не хотел говорить о совершенном ими прегрешении. Он также сказал, что Аллах проявил к нему милость, когда позволил его родственникам приехать в Египет из пустыни. Он не сказал, что они приехали из голодного края, где они испытывали большие трудности, и даже не подчеркнул, что в действительности этот приезд является милостью по отношению к ним. Благословен дарующий Аллах, Который избирает из числа Своих рабов, кого пожелает, и одаряет своих избранников великой милостью! Йусуф также отметил, что причиной былой вражды между ним и его братьями явился сатана. Он не сказал, что сатана сбил с пути его братьев. Он словно признал, что обе стороны допустили упущение и проявили невежество.