Всевышний поведал о том, что Ему одному принадлежит все, что на небесах и на земле. Он создал Вселенную, владеет ею и распоряжается своими творениями, как пожелает. Все существа являются рабами Аллаха, которые полностью зависят от Него. Никто из них не заслуживает поклонения наряду с Ним, и никто из них не является Его сотоварищем. А многобожники, которые приобщают к Нему сотоварищей, следуют лишь своим догадкам, хотя догадки и предположения абсолютно не способны заменить истину. Они измышляют великую ложь, а если бы они говорили правду, то их вымышленные божества обладали бы качествами, благодаря которым они бы заслуживали хотя бы самого ничтожного поклонения. Однако они не обладают такими качествами. Разве есть среди них такие, которые способны творить или одарять пропитанием? Разве есть среди них такие, которые обладают властью или чередуют ночь и день?