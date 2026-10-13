Коран является настолько Великим Писанием, что невозможно даже представить себе, чтобы он был лживо приписан Аллаху. О его качествах Всевышний сказал: «Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального» (41:42). Это - Писание, подобное которому люди и джинны не смогут сочинить, даже если они объединятся для этого и станут помогать друг другу. Это - Писание, которое произнес Господь миров. И разве могут творения сочинить нечто подобное или хотя бы близкое к этому, если ценность слов зависит от величия того, кто их произнес?!! Если бы кто-либо из творений обладал величием Аллаха или Его совершенными качествами, то ему удалось бы сочинить нечто, подобное Священному Корану. А если допустить, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, приписал это Писание Господу миров, то его должно было постигнуть скорое возмездие и мучительное наказание. Однако этого не произошло, потому что Священный Коран был ниспослан как милость для обитателей миров и неопровержимый довод против всех рабов Аллаха. Он подтверждает все Небесные Писания, потому что коранические истины совпадают с предыдущими откровениями. Кроме того, предыдущие откровения предвозвещали ниспослание последнего Писания, и Священный Коран стал исполнением этих пророчеств. В нем разъясняются повеления и запреты, законы религии и Вселенной, а также правдивые повествования. В нем невозможно усомниться, потому что он является неопровержимой истиной и был ниспослан Господом миров, Который заботится о Своих творениях и одаряет их бесчисленными благами. А величайшим проявлением Его божественной заботы явилось ниспослание этого Писания, которое призывает к благородному нраву и праведным деяниям, а также разъясняет все, что может принести пользу для мирской и духовной жизни людей.