В Раю праведники будут поклоняться одному Аллаху. Их молитвы будут начинаться с прославления безупречных качеств Аллаха, а заканчиваться - восхвалением Аллаха. И хотя обитатели Рая не будут обременены обязанностями, они будут поминать Аллаха и получать от этого величайшее удовольствие, которое невозможно сравнить с удовольствием от вкусных блюд. Поминание Аллаха будет доставлять праведникам покой и радость. Оно не будет тяжким и обременительным для них, поскольку поминать Аллаха им будет также легко, как дышать райским воздухом. А когда обитатели Рая будут встречаться или навещать друг друга, они будут приветствовать друг друга миром. Это значит, что в их речах не будет места пустым, бесполезным и греховным разговорам. В толкованиях этого откровения сообщается, что, когда обитатели Рая пожелают отведать райских угощений, они скажут: «Пречист Ты, о Аллах!» Им тотчас подадут угощения, а когда они завершат трапезничать, они скажут: «Хвала Аллаху, Господу миров!»