Вынести муки Геенны не под силу никому. Человек может вынести любые страдания, но только не адские муки. Да и как можно вынести наказание огнем, жар которого в семьдесят раз превосходит жар того огня, который мы разжигаем на земле! Представьте себе Ад, где бешено бурлит кипящая вода и смердит кровавым гноем мучеников, где царит безумная стужа и звенят тяжкими цепями и оковами грешники, где их стерегут и бьют огромными палицами грубые стражи, где их сердца лишаются милости и сострадания. И, в добавок к этому, на них гневается Всемогущий Аллах, а когда они обратятся к Нему с мольбой о прощении, Он скажет им: «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!» (23:108). А если они попросят, чтобы Аллах избавил их от мук и страданий и позволил им вернуться в земной мир и совершать только благие дела, то им не окажут милости, ибо уже пройдет то время, когда они могли покаяться. Они долго жили на земле и могли вовремя опомниться. К ним приходил увещеватель, и теперь у них нет оправдания своему неверию. А их покаяние, о котором они заявляют в Аду, не что иное, как сущая ложь. Всевышний Аллах сказал: «Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они - лжецы» (6:28).