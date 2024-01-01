3

Аллах разъяснил положение неверующих, которые считают ложью Его знамения и отвергают Его посланников. Они сами закрыли перед собой дверь, ведущую на прямой путь, и распахнули перед собой врата, ведущие к погибели. Они глухи к истине и немы, когда возникает необходимость произнести истину, поскольку все их речи лживы и бесполезны. Они погружены во мрак невежества, неверия, несправедливости, упрямства и ослушания, потому что Сам Аллах пожелал ввести их в заблуждение. Он один решает, кого наставить на прямой путь, а кого ввести в заблуждение. При этом Он всегда руководствуется милосердием и мудростью.