والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
undefined
undefined
undefined
3
Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, Anaapa kwa Malaika wanaojipanga, katika kuabudu kwao, mistari iliyofuatana na kushikana,