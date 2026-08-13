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tafsir: Yusuf 12:86
Yusuf
86
12:86
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
اِنَّمَاۤ
اَشْكُوْا
بَثِّیْ
وَحُزْنِیْۤ
اِلَی
اللّٰهِ
وَاَعْلَمُ
مِنَ
اللّٰهِ
مَا
لَا
تَعْلَمُوْنَ
۟
Dia (Yakub) menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
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[
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
] (بَثّ) واته: ئهوپهڕی غهم و خهفهت و سهختترینى، یهعقوب -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: شهكواو گلهیی و ئهوپهڕى غهم و خهفهتى خۆم بۆ لای خوای گهوره دهرئهبڕم [
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦)
] وه ئهوهی كه لهلایهن خوای گهورهوه من ئهیزانم ئێوه نایزانن، له ڕهحم و بهزهیی خوای گهوره، یان پاداشت وهرگرتن لهسهر موسیبهت، یاخود خوای گهوره پێی وتووم و ئهزانم یوسف زیندووه، یان یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- خهوهكهی ڕاست بووهو ههر ئهگهڕێتهوه.