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Yusuf
79
12:79
قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون ٧٩
قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّظَـٰلِمُونَ ٧٩
قَالَ
مَعَاذَ
اللّٰهِ
اَنْ
نَّاْخُذَ
اِلَّا
مَنْ
وَّجَدْنَا
مَتَاعَنَا
عِنْدَهٗۤ ۙ
اِنَّاۤ
اِذًا
لَّظٰلِمُوْنَ
۟۠
Dia (Yusuf) berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan (seseorang), kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya, jika kami (berbuat) demikian, berarti kami orang yang zalim."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 12:79 hingga 12:81
Йусуф ответил: «Упаси нас Аллах задержать того, среди вещей которого не оказалось чаши! Если мы поступим таким образом, то будем несправедливы. Мы не станем наказывать невиновного за то, что чаша оказалась в сумке другого человека. Воистину, несправедливо наказывать того, кто не заслуживает наказания». Йусуф сказал, что он наказывает того, среди вещей которого нашли чашу, и не сказал, что он наказывает вора. Такими словами он пытался избежать лжи.