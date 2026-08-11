Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Yusuf 12:41
Yusuf
41
12:41
يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ٤١
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًۭا ۖ وَأَمَّا ٱلْـَٔاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٤١
یٰصَاحِبَیِ
السِّجْنِ
اَمَّاۤ
اَحَدُكُمَا
فَیَسْقِیْ
رَبَّهٗ
خَمْرًا ۚ
وَاَمَّا
الْاٰخَرُ
فَیُصْلَبُ
فَتَاْكُلُ
الطَّیْرُ
مِنْ
رَّاْسِهٖ ؕ
قُضِیَ
الْاَمْرُ
الَّذِیْ
فِیْهِ
تَسْتَفْتِیٰنِ
۟ؕ
Wahai kedua penghuni penjara, "Salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لێكدانەوەی خەونی دوو هاوەڵەكەی بەندینخانە} [
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا
] دوای ئهوهی باسی تهوحیدو یهكخواپهرستی بۆ كردن ئینجا لێكدانهوهی خهونهكهیان بۆ دهكات و فهرمووى: ئهی ههردوو هاوهڵهكهی بهندینخانهم: یهكێك له ئێوه ئهگهڕێتهوه سهر ئیشهكهی پێشتری و مهی بۆ پاشا ئهگرێتهوهو پێی ئهبهخشێ [
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ
] وه ئهوهی تریشیان كه نانهواكهیه له خاچ ئهدرێ و ئهكوژرێ [
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
] ئهو كاته باڵنده لهسهری ئهخوات [
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١)
] وتراوه خهونیان نهبینیوهو ویستویانه تاقی بكهنهوهو كه بۆى لێكدانهوه وتیان درۆمان كردو خهونمان نهبینیوه، یوسفیش -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: ئهو خهونهی كه ئێوه پرسیارتان لێی كرد بڕیاری لهسهر دراو بهو شێوازه ئهبێت و كۆتایى هات.