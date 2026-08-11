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tafsir: Yusuf 12:34
Yusuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَاسْتَجَابَ
لَهٗ
رَبُّهٗ
فَصَرَفَ
عَنْهُ
كَیْدَهُنَّ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Господь ответил на мольбу Йусуфа и защитил его от женских козней. Жена визиря продолжала соблазнять его и использовала для этого любые методы, пока не отчаялась добиться его любви. Воистину, Аллах внимает молитвам Своих рабов и знает об их праведных намерениях. Ему также ведомо то, что намерения людей слабы и нуждаются в поддержке и милости своего Господа.