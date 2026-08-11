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tafsir: Yusuf 12:32
Yusuf
32
12:32
قالت فذالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٣٢
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًۭا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ ٣٢
قَالَتْ
فَذٰلِكُنَّ
الَّذِیْ
لُمْتُنَّنِیْ
فِیْهِ ؕ
وَلَقَدْ
رَاوَدْتُّهٗ
عَنْ
نَّفْسِهٖ
فَاسْتَعْصَمَ ؕ
وَلَىِٕنْ
لَّمْ
یَفْعَلْ
مَاۤ
اٰمُرُهٗ
لَیُسْجَنَنَّ
وَلَیَكُوْنًا
مِّنَ
الصّٰغِرِیْنَ
۟
Dia (istri Al-Aziz) berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena (aku tertarik) kepadanya, dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
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[
قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
] ئافرهتهكه وتی: ئا ئهمه ئهو كوڕهیه كه ئێوه لۆمهتان كردم لهسهری [
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ
] وه دانى پێدا دهنێت كه من داوام لێ كرد كه بێت لهگهڵمدا كاری خراپه بكات بهڵام ئهو خۆی پاراست وه كاری خراپی لهگهڵمدا نهكرد (ئهمه شایهتیدانه بۆ پاكێتى یوسف لهلایهن ئافرهتهكهوه) [
وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ
] وه دووباره داوای ئهوهی لێ ئهكهم ئهگهر ئهنجامی نهدات لهگهڵمدا ئهبێ بیخهمه سجنهوه [
وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (٣٢)
] وه ئهبێ زهلیل و ڕیسوا ببێ لهناو سجندا.