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tafsir: Yusuf 12:30
Yusuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
وَقَالَ
نِسْوَةٌ
فِی
الْمَدِیْنَةِ
امْرَاَتُ
الْعَزِیْزِ
تُرَاوِدُ
فَتٰىهَا
عَنْ
نَّفْسِهٖ ۚ
قَدْ
شَغَفَهَا
حُبًّا ؕ
اِنَّا
لَنَرٰىهَا
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
Dan perempuan-perempuan di kota berkata, "Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata."
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Rebar Kurdish Tafsir
{ئافرەتە خانەدانەكانو خێزانی عەزیزی میسر} [
وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
] كۆمهڵێك ئافرهتى شازادهو خێزانى پیاوه گهورهكان له شاردا كاتێك ئهم ههواڵهیان بیست وتیان: خێزانهكهی عهزیزی میصر داوای لهو گهنجه كردووه كه خزمهتكاری بووهو له ماڵیاندا بووه كه كاری خراپهی لهگهڵدا بكات [
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
] بهدڵنیایى خۆشهویستی ئهم گهنجه چووهته ناو پهردهی دڵیهوهو نهخۆشی خستووه [
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٠)
] بهراستى ئێمه وا ئهبینین كه ئهم ئافرهته له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادایه.