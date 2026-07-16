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Yusuf
12
12:12
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢
اَرْسِلْهُ
مَعَنَا
غَدًا
یَّرْتَعْ
وَیَلْعَبْ
وَاِنَّا
لَهٗ
لَحٰفِظُوْنَ
۟
Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Претворяя в жизнь свой коварный план, братья сказали отцу: «Отец наш! Почему ты не позволяешь нам заботиться о Йусуфе? Почему ты без всякой на то причины опасаешься, что мы можем причинить ему вред? Мы любим его как нашего брата и желаем ему только добра. Позволь ему завтра отправиться с нами в пустыню. Он сможет погулять и пообщаться с детьми, а мы будем охранять его и оберегать от любых неприятностей». Йакуб не позволял Йусуфу играть вместе с братьями в пустыне, и поэтому братья попытались отвести от себя всякие подозрения, по причине которых Йакуб мог не доверять им младшего брата. А зная о том, что отец желает Йусуфу только добра, они напомнили ему о той пользе, которую дети извлекают из прогулок по пустыне, дабы он позволил им взять Йусуфа с собой.