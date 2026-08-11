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tafsir: Yusuf 12:1
Yusuf
1
12:1
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرٰ ۫
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟۫
Alif Lām Rā`. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur`an) yang jelas.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আলিফ লা-ম রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।