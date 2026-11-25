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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 82
Yasin
82
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
اِنَّمَاۤ
اَمْرُهٗۤ
اِذَاۤ
اَرَادَ
شَیْـًٔا
اَنْ
یَّقُوْلَ
لَهٗ
كُنْ
فَیَكُوْنُ
۟
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.
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