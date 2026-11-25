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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 81
Yasin
81
36:81
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
اَوَلَیْسَ
الَّذِیْ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
بِقٰدِرٍ
عَلٰۤی
اَنْ
یَّخْلُقَ
مِثْلَهُمْ ؔؕ
بَلٰی ۗ
وَهُوَ
الْخَلّٰقُ
الْعَلِیْمُ
۟
Dan bukankah (Allah) yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu (jasad mereka yang sudah hancur)? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
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