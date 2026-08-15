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tafsir: Taha 20:98
Taha
98
20:98
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
اِنَّمَاۤ
اِلٰهُكُمُ
اللّٰهُ
الَّذِیْ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ؕ
وَسِعَ
كُلَّ
شَیْءٍ
عِلْمًا
۟
Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu."
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Al-Sa'di
Никто иной не заслуживает поклонения, обожествления и любви. На Него одного люди должны надеяться, Его одного они должны бояться, и к Нему одному они должны обращать свои молитвы, потому что только Он лишен любых недостатков и пороков. Он обладает прекрасными именами, величественными качествами и всеобъемлющим знанием. Он один одаряет Своих рабов щедрыми дарами и оберегает их от зла. И поэтому только Он является истинным Богом, который заслуживает поклонения и обожествления.