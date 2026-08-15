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tafsir: Taha 20:96
Taha
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
بَصُرْتُ
بِمَا
لَمْ
یَبْصُرُوْا
بِهٖ
فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً
مِّنْ
اَثَرِ
الرَّسُوْلِ
فَنَبَذْتُهَا
وَكَذٰلِكَ
سَوَّلَتْ
لِیْ
نَفْسِیْ
۟
Dia (Samiri) menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, jadi aku ambil segenggam (tanah dari) jejak rasul
1
lalu aku melemparkannya (ke dalam api itu), demikianlah nafsuku membujukku."
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[
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
] (سامیرى) وتی: ئهوهی من بینیومه ئهوان نهیانبینیوه كه جبریلی بینیوه لهسهر ئهسپهكهی [
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
] وه مشتێك له شوێنهواری شوێن پێی ئهسپهكهی جبریلی ههڵگرتووه [
فَنَبَذْتُهَا
] وه فڕێم دایه سهر ئهو ئاڵتوونه كه تاوابۆوه لهسهر شێوهی گوێلك [
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦)
] كه بیوتایه ببه به ههر شتێك دهبووه ئهو شته، یاخود وتراوه ههڵی داوهته سهر ههر شتێكی بێ گیان وای لێ هاتووه تا گیان و ڕۆح ئهچووه بهری و زیندوو ئهبۆوه، وه نهفسیشم ئهم شتهی بۆ ڕازاندمهوه.