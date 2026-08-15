Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Taha 20:92
Taha
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
یٰهٰرُوْنُ
مَا
مَنَعَكَ
اِذْ
رَاَیْتَهُمْ
ضَلُّوْۤا
۟ۙ
Dia (Musa) berkata, "Wahai Harun! Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢)
] كاتێك كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- گهڕایهوهو بینى گوێلك دهپهرستن زۆر توڕه بوو ئهو لهوحانهى كه تهوراتى تیا نوسرابوو داى به زهویهكهداو قژو ریشى هارونى -
صلی الله علیه وسلم
- راكێشاو فهرمووی: ئهی هارون -
صلی الله علیه وسلم
- چی ڕێگری لێكردیت كه بهرههڵستیان بكهی كاتێك كه ئهبینی ئهوان گومڕا بوونهو دهستیان كردووه به پهرستنی ئهو گوێلكه.