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Taha
85
20:85
قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ٨٥
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ٨٥
قَالَ
فَاِنَّا
قَدْ
فَتَنَّا
قَوْمَكَ
مِنْ
بَعْدِكَ
وَاَضَلَّهُمُ
السَّامِرِیُّ
۟
Dia (Allah) berfirman, "Sungguh, Kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Твоим соплеменникам предложили поклониться тельцу, и они не проявили должного терпения и не выдержали испытания. Стоило им оказаться лицом к лицу перед испытанием, как они вернулись к неверию. Самаритянин изваял для них золотого тельца, который мычал, а затем убедил их в том, что этот телец является богом, которого ты предал забвению. Сыны Исраила поверили ему и принялись поклоняться тельцу. Харун запрещал им делать это, но они ослушались его.