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Taha
85
20:85
قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ٨٥
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ٨٥
قَالَ
فَاِنَّا
قَدْ
فَتَنَّا
قَوْمَكَ
مِنْ
بَعْدِكَ
وَاَضَلَّهُمُ
السَّامِرِیُّ
۟
Dia (Allah) berfirman, "Sungguh, Kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سامیری خەڵكی گومڕا دەكات} [
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
] خوای گهوره فهرمووی: له دوای تۆ ئێمه قهومهكهتمان تاقیكردهوهو تووشی تاقیكردنهوه بوون [
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥)
] وه (سامیری) گومڕاى كردن كه گوێلكێكی بۆ دروست كردن له ئاڵتوون وه وای لێ كردن كه ئهم گوێلكه بپهرستن.