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Taha
83
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
وَمَاۤ
اَعْجَلَكَ
عَنْ
قَوْمِكَ
یٰمُوْسٰی
۟
"Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Qurtubi
أي ما حملك على أن تسبقهم .قيل : عنى بالقوم جميع بني إسرائيل ; فعلى هذا قيل : استخلف هارون على بني إسرائيل , وخرج معه بسبعين رجلا للميقات .