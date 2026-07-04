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Taha
78
20:78
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ٧٨
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨
فَاَتْبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ
بِجُنُوْدِهٖ
فَغَشِیَهُمْ
مِّنَ
الْیَمِّ
مَا
غَشِیَهُمْ
۟ؕ
Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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Al-Sa'di
После того как Муса явил Фараону и его народу множество доказательств, он остался в Египте и начал призывать людей к покорности Аллаху. Он делал все возможное для того, чтобы избавить сынов Исраила от Фараона и тех страданий, которые они испытывали. Аллах явил деспотичному правителю удивительные знамения, которые подробно описаны в Священном Коране, но он надменно отворачивался от истины и продолжал угнетать сынов Исраила. И поэтому они были вынуждены скрывать свою веру от египтян и поклоняться Аллаху в своих домах. Они терпеливо сносили бесчинство Фараона и причиняемые им страдания, и тогда Всевышний Аллах решил спасти их от ненавистного врага и одарить их силой и могуществом, дабы они открыто поклонялись своему Господу и выполняли Его повеления. Аллах повелел Мусе договориться с сынами Исраила о дне, когда они покинут Египет, и сохранить это в тайне от египтян. Им было велено выступить под покровом ночи и идти без привалов, потому что Фараон и его войско непременно отправятся вслед за ними. Сыны Исраила покинули Египет в первые часы ночи. Среди них были даже женщины и дети. А наутро об этом узнали египтяне. Они звали Своих рабов, но те не отвечали на их зов, и тогда Фараон пришел в ярость. Он велел собрать огромную армию со всех концов Египта и после восхода солнца отправился с нею по стопам сынов Исраила. Когда две огромные рати увидели друг друга, последователи Мусы сказали: «Нас непременно настигнут» (26:61). Они забеспокоились и перепугались: перед ними было море, а позади них находилось войско Фараона, который пришел в бешенство от их поступка. Однако Муса сохранял спокойствие, потому что он твердо верил в правдивость Божьего обещания. Он воскликнул: «О нет! Со мной - мой Господь, и Он укажет мне прямой путь» (26:62). Аллах велел ему ударить посохом по воде, и стоило ему сделать это, как море разверзлось, и в нем образовалось двенадцать тропинок, по правую и левую стороны которых находились огромные столбы воды, подобные высоким горам. По воле Аллаха образовавшие тропинки были сухими, и Господь повелел сынам Исраила не опасаться того, что они будут настигнуты Фараоном или потоплены в море. Тогда сыны Исраила стали пересекать море по этим тропинкам, а Фараон и его воины отправились вслед за ними. Когда все последователи Мусы вышли на берег, а все воины Фараона вошли в разверзнутое море, Аллах повелел морю сомкнуться над ними. Морская пучина поглотила неверных, и они погибли все как один. А сыны Исраила наблюдали за тем, какая участь постигла их врагов, и воочию убедились в их гибели.