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Taha
76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنّٰتُ
عَدْنٍ
تَجْرِیْ
مِنْ
تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَا ؕ
وَذٰلِكَ
جَزٰٓؤُا
مَنْ
تَزَكّٰی
۟۠
(yaitu) surga-surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 20:76 hingga 20:77
Правоверные, которые уверовали в Божьих посланников, руководствовались Небесными Писаниями и выполняли обязательные и желательные предписания религии, поселятся в высоких горницах и прекрасных дворцах. Они будут наслаждаться бесконечными удовольствиями на берегах журчащих ручейков. Их уделом будут вечная жизнь и величайшая радость, и они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это вознаграждение будет воздаянием тем, кто очистился от сомнений, неверия, пороков и непослушания Аллаху. Такие люди либо вообще не совершали этих величайших грехов, либо покаялись в совершенных ими грехах. А наряду с этим они очистили свои души и украсили себя правой верой и благими деяниями. Для того чтобы очиститься, человек должен очиститься от скверны и суметь обрести добро, и только при соблюдении этих двух условий человек может очиститься.