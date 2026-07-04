Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
75
20:75
ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فاولايك لهم الدرجات العلى ٧٥
وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًۭا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَـٰتُ ٱلْعُلَىٰ ٧٥
وَمَنْ
یَّاْتِهٖ
مُؤْمِنًا
قَدْ
عَمِلَ
الصّٰلِحٰتِ
فَاُولٰٓىِٕكَ
لَهُمُ
الدَّرَجٰتُ
الْعُلٰی
۟ۙ
Tetapi barangsiapa datang kepada-Nya dalam keadaan beriman, dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi (mulia),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
] بهڵام ههر كهسێك بگات به خوای گهوره به باوهڕداری وه كردهوهی چاكی ئهنجام دابێت (كردهوهى چاك ئهوهیه كه نیهتت بۆ خواى گهوره بێت و بۆ ریات نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [
فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (٧٥)
] ئهمانه پله بهرزهكانی بهههشتیان بۆ ههیه.