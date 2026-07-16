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Taha
57
20:57
قال اجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ٥٧
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٥٧
قَالَ
اَجِئْتَنَا
لِتُخْرِجَنَا
مِنْ
اَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ
یٰمُوْسٰی
۟
Dia (Fir'aun) berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
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Pelajaran
Refleksi
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Rebar Kurdish Tafsir
{درۆ هەڵبەستن بۆ موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (٥٧)
] وتی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ بهم سیحرانهی كه كردت (كه گۆچانهكهی ههڵدا بوو به مارو دهستی دهركرد سپی بوو دهدرهوشایهوه) ئهتهوێ ئێمه له زهوی خۆمان دهربكهی و زهویهكهمان لێ داگیر بكهی؟ (به درێژایی مێژوو پێغهمبهران و شوێنكهوتووانیان له لایهن كافران و بێباوهڕانهوه تۆمهتبار كراون به جۆرهها تۆمهتى بێبنهما تا خهڵكیان لێ دوور بخهنهوه!).