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Taha
55
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ
وَفِیْهَا
نُعِیْدُكُمْ
وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ
تَارَةً
اُخْرٰی
۟
Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
После упоминания о великодушии земли, которая по воле Аллаха в ответ на ниспосылаемый с небес дождь взращивает самые различные растения, Всевышний Господь поведал о том, что Он сотворил из нее людей. Когда люди умирают, они возвращаются в эту землю для того, чтобы воскреснуть из нее. Аллах сотворил человека из небытия, и людям это прекрасно известно. Когда же наступит День воскресения, Он изведет людей из земли в очередной раз для того, чтобы каждый человек получил воздаяние за совершенные им деяния. Из всего сказанного следует, что оживление безжизненной земли и сотворение человека из земли являются двумя ясными логическими доводами в пользу правдивости воскрешения.