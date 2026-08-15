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tafsir: Taha 20:128
Taha
128
20:128
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذالك لايات لاولي النهى ١٢٨
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
اَفَلَمْ
یَهْدِ
لَهُمْ
كَمْ
اَهْلَكْنَا
قَبْلَهُمْ
مِّنَ
الْقُرُوْنِ
یَمْشُوْنَ
فِیْ
مَسٰكِنِهِمْ ؕ
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیٰتٍ
لِّاُولِی
النُّهٰی
۟۠
Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (orang-orang musyrik) berapa banyak (generasi) sebelum mereka yang telah Kami binasakan, padahal mereka melewati (bekas-bekas) tempat tinggal mereka (umat-umat itu)? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal.
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Al-Sa'di
Неужели участь, которая постигла древние народы, не подталкивает упрямых неверных встать на прямой путь и отречься от заблуждения и бесчинства? Они прекрасно знают историю этих народов, передают рассказы о них из поколения в поколение и воочию видят развалины их поселений. Они знают о народах Худа, Салиха и Лута, которые отвергли Божьих посланников, отвернулись от Небесных Писаний и были удостоены мучительного наказания. Почему же тогда неверные чувствуют себя в безопасности от наказания Аллаха, которое некогда постигло их предшественников? Всевышний сказал: «Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях?» (54:43). Нет у неверных охранной грамоты, и они ничуть не лучше своих предшественников и не заслуживают избавления от наказания. Более того, они хуже прежних неверных, потому что отказались уверовать в лучшего из посланников и отвернулись от наилучшего из Писаний. Аллах не обещал им избавления, и их многочисленность не принесет им пользы и не спасет их от наказания. Напротив, все они будут унижены и опозорены. Из всего сказанного следует, что гибель предыдущих поколений является одним из обстоятельств, благодаря которым люди могут найти прямой путь. Это обстоятельство свидетельствует о правдивости Божьих посланников и порочности заблудших народов. Однако далеко не каждый способен извлечь пользу из Божьих знамений. Этой чести удостаиваются только благоразумные мужи, которые обладают трезвым рассудком, чистой душой и здравым умом, который заставляет их удаляться от всего скверного и порочного.