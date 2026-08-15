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tafsir: Taha 20:119
Taha
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَاَنَّكَ
لَا
تَظْمَؤُا
فِیْهَا
وَلَا
تَضْحٰی
۟
dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari."
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Al-Sa'di
Тебе разрешается наслаждаться яствами и напитками, облачаться в прекрасные одеяния, и ты никогда не познаешь усталости и утомления. Тебе разрешается пользоваться любыми благами, но запрещается есть плоды одного единственного дерева. Всевышний сказал: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников» (2:35).