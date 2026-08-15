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tafsir: Taha 20:113
Taha
113
20:113
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذٰلِكَ
اَنْزَلْنٰهُ
قُرْاٰنًا
عَرَبِیًّا
وَّصَرَّفْنَا
فِیْهِ
مِنَ
الْوَعِیْدِ
لَعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
اَوْ
یُحْدِثُ
لَهُمْ
ذِكْرًا
۟
Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur`an dalam bahasa Arab, dan Kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa, atau agar (Al-Qur`an) itu memberi pengajaran bagi mereka.
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[
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
] بهم شێوازه ئێمه قورئانی پیرۆزمان دابهزاندووه به زمانی عهرهبی رهوان تا لێی تێ بگهن [
وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
] وه جۆرهها ههڕهشهمان تیادا داناوه وهكو ترساندنێك بۆ خهڵكی بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و له خوا بترسێن و دهست له تاوان ههڵبگرن و لێى دوور بكهونهوه [
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (١١٣)
] یاخود ببێ به پهندو ئامۆژگاری بۆیان و پهندو ئامۆژگاری وهرگرن و گوێڕایهڵى خواى گهوره بكهن.