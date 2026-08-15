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tafsir: Taha 20:106
Taha
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَیَذَرُهَا
قَاعًا
صَفْصَفًا
۟ۙ
kemudian Dia akan menjadikan (bekas gunung-gunung) itu rata sama sekali,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Aiwache ardhi wakati huo imetandazika, imelingana na imekuwa kavu haina mimea.