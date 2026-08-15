Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Taha 20:106
Taha
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَیَذَرُهَا
قَاعًا
صَفْصَفًا
۟ۙ
kemudian Dia akan menjadikan (bekas gunung-gunung) itu rata sama sekali,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন।