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tafsir: Taha 20:104
Taha
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَحْنُ
اَعْلَمُ
بِمَا
یَقُوْلُوْنَ
اِذْ
یَقُوْلُ
اَمْثَلُهُمْ
طَرِیْقَةً
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
یَوْمًا
۟۠
Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya
1
mengatakan, "Kamu tinggal (di dunia), tidak lebih dari sehari saja."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
نحن أعلم بما يقولون ويُسِرُّون حين يقول أعلمهم وأوفاهم عقلا ما لبثتم إلا يومًا واحدًا; لقِصَر مدة الدنيا في أنفسهم يوم القيامة.