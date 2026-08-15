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tafsir: Taha 20:104
Taha
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَحْنُ
اَعْلَمُ
بِمَا
یَقُوْلُوْنَ
اِذْ
یَقُوْلُ
اَمْثَلُهُمْ
طَرِیْقَةً
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
یَوْمًا
۟۠
Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya
1
mengatakan, "Kamu tinggal (di dunia), tidak lebih dari sehari saja."
Tafsir
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Pelajaran
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Qiraat
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - تعالى - : ( نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ . . ) بيان لشمول علمه - سبحانه - .أى : نحن وحدنا أعلم بما يقولون فيما بينهم ، لا يخفى علينا شىء مما يتخافتون به من شأن مدة لبثهم فى قبورهم أو فى الدنيا .( إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً ) أى : أعد لهم رأيا ، وأرجحهم عقلا ( إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً ) واحدا وقيل المراد باليومك مطلق الوقت ، وتنكيره للتقليل والتحقير . أى : ما لبثتم فى قبوركم إلا زمنا قليلا .ونسبة هذا القول إلى أمثلهم لا لكونه أقرب إلى الصدق ، بل لكونه أدلى على شدة الهول .قال - تعالى - : ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ) أى الساعة ( لَمْ يلبثوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ).