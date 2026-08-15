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tafsir: Taha 20:103
Taha
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
یَّتَخَافَتُوْنَ
بَیْنَهُمْ
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
عَشْرًا
۟
mereka saling berbisik satu sama lain, "Kamu tinggal (di dunia) tidak lebih dari sepuluh (hari)."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Qurtubi
يتخافتون بينهم أصل الخفت في اللغة السكون ، ثم قيل لمن خفض صوته خفته . يتسارون ؛ قاله مجاهد ؛ أي يقولون بعضهم لبعض في الموقف سرا إن لبثتم أي ما لبثتم يعني في الدنيا ، وقيل في القبور إلا عشرا يريد عشر ليال . وقيل : أراد ما بين النفختين وهو أربعون سنة ؛ يرفع العذاب في تلك المدة عن الكفار -