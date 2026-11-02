Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir
Jelajahi tafsir Al-Quran berdasarkan bahasa dan penulis.
Mencari tafsir
Semua
23
Arabic
9
Bengali
4
English
3
Kurdish
1
Russian
1
Swahili
1
Urdu
4
Arabic
9 tafsir
Tafseer Jalalayn
Arabic Tanweer Tafseer
Muhammad al-Tahir ibn Ashur
Tafseer Al-Baghawi
Baghawy
Tafsir al-Tabari
Tabari
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Waseet
Al-Qurtubi
Qurtubi
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Tafsir Muyassar
المیسر
السعدي Al-Sa'di
Saddi
Bengali
4 tafsir
Tafsir Fathul Majid
AbdulRahman Bin Hasan Al-Alshaikh
Tafsir Abu Bakr Zakaria
King Fahd Quran Printing Complex
Tafseer ibn Kathir
Tawheed Publication
Tafsir Ahsanul Bayaan
Bayaan Foundation
English
3 tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Hafiz Ibn Kathir
Ma'arif al-Qur'an
Mufti Muhammad Shafi
Tazkirul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan
Kurdish
1 tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Russian
1 tafsir
Al-Sa'di
Saddi
Swahili
1 tafsir
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Urdu
4 tafsir
Fi Zilal al-Quran
Sayyid Ibrahim Qutb
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Bayan ul Quran
Dr. Israr Ahmad
Tazkir ul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan