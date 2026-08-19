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tafsir: Sad 38:53
Sad
53
38:53
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هٰذَا
مَا
تُوْعَدُوْنَ
لِیَوْمِ
الْحِسَابِ
۟
Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
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Qiraat
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٣)
] ئا ئهم پاداشتهیه كه بهڵێنتان پێ دراوه بۆ ڕۆژی لێپرسینهوه پێتان بدرێت.